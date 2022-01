Situație critică la secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara: pacienții stau în frig. Medic: Mare lucru nu putem să facem Situație critica la secția de Oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara. Cei internați aici trebuie sa faca fața nu doar bolii cumplite, ci și frigului din saloane. Societatea care asigura caldura și apa calda in oraș a scazut temperatura agentului termic, din cauza datoriilor. Medicii cauta acum soluții pentru ca pacienții sa nu sufere și de frig. In saloanele unde stau suferinzii caloriferele sunt aproape reci, iar apa de la robinete e calaie. Societatea de termoficare a redus temperatura apei cu patru grade. Pare puțin, dar caldura se pierdea și așa prin conductele vechi, pana ajungea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a trecut cu lejeritate de FC Paksi, in primul joc amical din Antalya, iar mijlocașul Ionuț Vina este bucuros de acest lucru, dar și de faptul ca a marcat. „A fost un antrenament bun pentru noi. Am incercat sa punem in practica tot ce facem la antrenament și in mare parte ne-a ieșit.…

- In prezent, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii ”Grigore Alexandrescu”, in Compartimentul Covid sunt internați 9 copii și 3, la terapie intensiva. Managerul spitalului, conf. dr. Alexandru Ulici, a anunțat ca spitalul are o structura Covid constanta cu 15 paturi, dintre care 9 sunt de terapie…

- Hiperaciditatea gastrica, dar si tulburarile gastrice si duodenale stau la baza aparitiei bolii de reflux gastroesofagian sau a altor boli si determina aparitia simptomelor care ne afecteaza viața in mod direct. Ceaiul din flori de salcam combate aciditatea gastrica si atenueaza senzatia de arsura.…

- Dr. Beatrice Mahler, șef de lucrari, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, spune despre 2021 ca a fost un an al extremelor, in care a simțit limitele sistemului medical, motiv pentru care spera ca, in 2022, politicienii vor ințelege necesitatea de investiții și reforme in sistemul…

- Sunt suspiciuni ca zeci de pacienți COVID internați la Spitalul Colentina ar fi avut certificate false de vaccinare, spune managerul unitații, Victor Cauni, intr-o declarație. Unii bolnavi marturisesc ca nu sunt imunizati doar cand ajung in stare grava si urmeaza sa fie intubati. Ultimul caz de acest…

- In cadrul Congresului anual al Societații de radiologie din SUA a fost prezentat un studiu privitor la incidența leziunilor cerebrale la pacienții Covid-19. Examenele imagistice au evidențiat diferite leziuni cerebrale: accident vascular cerebral, hemoragie intra-cerebrala, encefalita. Covid-19 este…

- Durere, disperare și teama. Asta transmit pacienții infectați cu Covid-19 ce se zbat in secțiile de terapie intensiva. Unii dintre ei nu mai pot comunica, alții, in schimb, reușesc sa schimbe cateva vorbe cu personalul medical. Le e frica de moarte și se lupta sa plece pe picioare din spital.”ATI-ul…

- Profesorul doctor Doina Piciu, de la UMF Cluj Napoca, a atras atenția ca exista foarte multe cazuri de leziuni axilare post-vaccinare, pe care medicii le considera metastaze, in special la pacienții oncologici. Potrivit unui studiu publicat intr-o prestigioasa revista medicala, peste 53% din pacienții…