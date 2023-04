Situație alarmantă la penitenciarele din România! Lipsă acută de personal! Pensionarile masive din ultimul timp au afectat și sistemul penitenciarelor. Multe linii de munca au ramas descoperite, inclusiv paza deținuților. In inchisorile din Romania sunt 23.236 persoane private de libertate. Acum pe ultima suta de metri, pana la blocarea angajarilor din sistemul bugetar, s-au publicat mai multe concursuri din sursa externa. Daca iți dorești o cariera in sistemul penitenciar romanesc, acum este momentul! Sistemul penitenciar a scos la concurs 472 de posturi vacante de agent operativ, barbați și femei. Pe langa aceste posturi din cadrul sectorului siguranța deținerii și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat lista primelor 31 de unitati de invatamant care vor primi finantare prin Programul national de investitii ”Scoli sigure si sanatoase”, transmite News.ro. Pe aceasta lista sunt 7 unitati scolare din Bucuresti, cate 3…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul național de Paște „Saptamana Patimilor” in perioada 29 martie – 13 aprilie, in 8 orașe din Romania. Cele 9 Spectacole Extraordinare „Saptamana Patimilor”, dirijate de Anna Ungureanu, dirijor principal și Cezar Verlan, dirijor…

- Astfel, 15 institutii de invatamant, 8 cladiri administrative, 3 edificii socio-culturale, 2 unitati de sanatate si 2 blocuri de locuinte au fost incluse in lista celor care pot primi finantare odata ce autoritatile locale depun documentele necesare. Cladirile sunt din Bucuresti, Arges, Botosani, Dolj,…

- Inca 30 de proiecte depuse in cadrul Programului național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat au fost selectate pentru finanțare – a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Atilla. Astfel, 15 instituții de invațamant, 8 cladiri administrative, 3 edificii socio-culturale, 2 unitați de sanatate…

- 365 de zile de cand familii intregi, raspandite in lumea toata, traiesc drama separarii Peste 5.000 de persoane vulnerabile au beneficiat de AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI Sprijin prin 21 de proiecte locale dedicate refugiaților in București și 12 județe Dupa 12 luni de razboi continuu in Ucraina, proiectul…

- Joi, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de combatere a criminalitații organizate din Iași, Bacau, Alba, București, Constanța, Craiova, Galați,…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Zboruri charter din 14 orase ale tarii, inclusiv din Brasov, imediat dupa deschiderea noului aeroport, spre Turcia si Grecia, dar si spre Spania, Egipt, Cipru, sunt disponibile in sezonul 2023, numarul curselor directe fiind cu 20- mai mare in acest an. Paralela45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii…