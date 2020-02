Situaţie alarmantă în România: O treime dintre vizitatorii site-urilor pentru adulţi sunt copii, unii cu vârste sub 10 ani Mai mult decat atat, potrivit specialisticilor, minorii pot sa devina usor victime ale pedofililor. Exista insa bariere tehnologice pe care trebuie sa le ridice parintii, pentru a-i proteja pe cei mici. Un minor petrece zilnic intre 3 si 5 ore pe telefon si calculator. Multi intra pe site-uri dedicate exclusiv adultilor. Astfel 30% dintre vizitatorii paginilor pornografice sunt minori. Iar 10% din totalul celor care intra pe asemenea pagini sunt copii mai mici de 10 ani. Psihologii atrag atentia parintilor atrag atentia Psihologii atrag atentia parintilor sa se ocupe din timp de educatie sexuala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

