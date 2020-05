Stiri pe aceeasi tema

- Spania a inregistrat miercuri o stabilizare a numarului deceselor provocate de noul coronavirus, 184 de persoane pierzandu-si viata in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul noilor persoane infectate este de 439, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit agentiei EFE. Numarul total al deceselor…

- Numarul deceselor de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania a ajuns joi la 268, cel mai scazut nivel inregistrat din 20 martie, in timp ce numarul persoanelor vindecate este dublu fata de cel al noilor imbolnaviri, a informat Ministerul Sanatatii de la Madrid.

- Spania a raportat in ultimele 24 de ore o usoara crestere, cu 378, a numarului deceselor, informeaza online ziarul spaniol ABC.Provincia autonoma Catalonia a raportat de asemenea sambata 309 noi decese, urcand bilantul total al victimelor la 9.492 in aceasta regiune, informeaza agerpres.ro.…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in Italia a crescut luni cu 566, fata de 431 in ziua precedenta, dar numarul noilor cazuri de infectare confirmate a scazut la 3.153, dupa ce duminica a fost de 4.092, a anuntat Protectia Civila italiana, scrie Agerpres. Numarul de cazuri noi de COVID-19…

- A doua tara din lume care inregistreaza mai multe decese din cauza Covid-19 dupa Italia, Spania a inregistrat 655 de noi decese in 24 de ore, ducand bilantul la 4.088 , potrivit Ministerului Sanatatii. In total, 56.188 de cazuri de infectari au fost confirmate. "Apoape 87- dintre victime au mai mult…

- Spania a inregistrat 1.002 decese din cauza coronavirusului si 19.980 de cazuri confirmate de contagiere, potrivit ultimelor date difuzate vineri de Ministerul Sanatatii, transmite EFE, care noteaza ca, intr-o perioada de 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%, informeaza Agerpres.…

- COVID-19. Decesele consemnate in ultimele 24 de ore ridica la 491 numarul mortilor de coronavirus in Spania. De asemenea, intr-o singura au fost raportate 1.236 noi cazuri de imbolnavire, astfel ca numarul total al celor infectati a ajuns la 11.178. Dintre bolnavi, cei mai multi se afla la Madrid,…

- Ziarul Unirea OMS declara PANDEMIE generata de COVID-19: Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.380 OMS va declara PANDEMIE generata de COVID-19: Numarul deceselor la nivel mondial a depasit pana in prezent 4.380. Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia…