- In data de 25 ianuarie 2023, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut o intrevedere cu Reprezentantul Special al Președintelui in exercițiu al OSCE pe probleme de gen, Liliana Palihovici și Consilierul principal pe probleme de gen al OSCE, Lara Scarpitta. Discuțiile s-au concentrat…

- Situația din jurul CAE Zaporojie se inrautațește, astfel se impune necesitatea urgenta de creare a unei zone sigure in jurul centralei. Acest lucru a fost declarat de directorul AIEA, Rafael Grossi, intr-un interviu pentru Fox News, relateaza RBC-Ucraina. „Dupa parerea mea, situația din jurul Zaporojie…

- Fotbalistul iranian Amir Nasr-Azadani risca sa fie executat in țara sa pentru ca a "militat pentru drepturile femeilor", potrivit unor informații furnizate de organizația fotbaliștilor profesioniști FIFAPRO.

- Mai multe activiste s-au ras in cap sau și-au taiat parul sambata (26 noiembrie) in Piccadilly Circus din Londra, in sprijinul drepturilor femeilor din Iran, unde protestele au zguduit țara in urma uciderii lui Mahsa Amini. Parinaz Partow a declarat pentru Reuters ca și-a taiat o parte din par pentru…