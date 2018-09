Situaţia financiară mondială: Periculoasă! La fel ca în 2007-2008, consideră fostul preşedinte al BCE 'Exista in prezent un acord ca gradul excesiv de indatorare in economiile avansate a fost un factor esential in declansarea crizei financiare mondiale din anii 2007 si 2008', a declarat Jean-Claude Trichet, intr-un interviu acordat AFP. In prezent, 'cresterea gradului de indatorare in tarile avansate, in special in sectorul privat, a incetinit, insa aceasta incetinire a fost compensata de o accelerare a cresterii datoriilor tarilor emergente. Aceasta face ca intregul sistem financiar mondial sa fie cel putin la fel de vulnerabil cum era in 2008', a spus Trichet, cel care a condus BCE… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

