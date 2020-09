Stiri pe aceeasi tema

- In topul negru al cazurilor noi de coronavirus, Timișoara ocupa, de departe, prima poziție. Este urmata, la distanța, de Lugoj, Șag, Dumbravița și Sanandrei. In alte localitpți ale județului a fost inregistrat cate un singur ... The post Localitați din Timiș afectate de coronavirus. Unde s-au inregistrat…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 36 de persoane au fost infectate cu COVID-19. Au fost efectuate, in aceasta perioada, 1.755 de teste. Tot in ultima zi, si-au pierdut viata doua persoane care erau infectate cu coronavirus. Cele 36 de persoane infectate in judetul Timis sunt din: Timișoara…

- Noul bilanț indica 1.269 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 38 decese. Trei persoane decedate nu aveau comorbiditați. In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au inregistrat 37 de cazuri noi – Timișoara – 17, Lugoj-7, Covaci ( Sanandrei) – 3, Giroc-1, Dumbravița-1, Moșnița Noua-1, Deta…

- Nu mai puțin de 40 de persoane din Lugoj au fost depistate vineri, cu noul coronavirus. Potrivit autoritaților, cei mai mulți sunt... The post Timisoara, Lugoj, Giroc si Buzias, in alerta de coronavirus. Numarul de cazuri a explodat appeared first on Renasterea banateana .

- In ultimele 24 de ore, 78 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost confirmate in județul Timiș, trei dintre infectați fiind cadre medicale. Iata distribuția pe localitați a cazurilor depistate in ultimele 24 de ore: Lugoj – 40, Timișoara – 16, Periam – 4,…

- Situație alarmanta la nivelul județului Timiș, in ceea ce privește evoluția coronavirusului. Au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 57 de noi cazuri de COVID-19 și au fost inregistrate alte doua decese.

- Județul Timiș a ajuns la 2.284 de imbolnaviri cu noul coronavirus, la ultima raportare fiind 40 de cazuri noi (Timișoara - 16, Ghiroda - 11, Dumbravița - 4 și cate un caz a fost depistat la Lugoj, Buziaș, Recaș, Gruni ... The post Unde s-au inregistrat cele mai recente imbolnaviri de coronavirus și…