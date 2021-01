Stiri pe aceeasi tema

- O comisie de ancheta parlamentara a denuntat miercuri o "pilotare deficitara a crizei" COVID-19 de catre guvernul francez, la finalul unei perioade de sase luni de audieri privind modul de gestionare a epidemiei care s-a soldat cu 53.000 de morti, relateaza AFP potrivit Agerpres. Partidul presedintelui…

- CHIȘINAU, 26 nov – Sputnik. Pe fundalul crizei economice din Europa provocate de COVID-19, situația din Republica Moldova nu este chiar așa de proasta, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatii, invitat astazi la emisiunea „Expertiza” de la Sputnik Moldova. © Sputnik /…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, este recunoscut pentru comportamentul sau vulcanic. Iar un episod povestit recent de Cristi Tanase, președintele celor de la Concordia Chiajna, vorbește de la sine despre izbucnirile tehnicianului roman. Șumudica a pregatit Chiajna in intervalul…

- Rusia a raportat astazi un numar record de decese provocate intr-o singura zi de noul coronavirus, 346, ceea ce ridica bilantul oficial al victimelor Covid-19 din aceasta tara la 27.000, informeaza DPA, citata de agerpres . Oficialii rusi au dezvaluit ca bilantul deceselor le include doar pe cele cauzate…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, la Paris, intrevederi separate cu Richard Ferrand, presedintele Adunarii Nationale, si cu Gerard Larcher, presedintele Senatului francez, iar, cu aceasta ocazie, premierul roman a evidentiat rolul diplomatiei parlamentare in promovarea numeroaselor pozitii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a indemnat luni pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti, pe fondul unei dispute cu omologul sau francez Emmanuel Macron privind tratamentul musulmanilor in Franta, relateaza AFP.Citește și: CLARIFICARE de la Ludovic Orban: FARA masca la alergat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a indemnat luni pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti, pe fondul unei dispute cu omologul sau francez Emmanuel Macron privind tratamentul musulmanilor in Franta, relateaza AFP.

- "Premierul Ludovic Orban va avea, in perioada 26-27 octombrie, o vizita oficiala in Franta, in cadrul careia va avea intrevederi cu omologul sau francez, Jean Castex, presedintele Adunarii Nationale a Republicii Franceze, Richard Ferrand, presedintele Senatului, Gerard Larcher, cu presedintele Partidului…