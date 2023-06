Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Piatra-Neamț și Roman risca sa piarda banii aferenți serviciilor de Radiologie și Laborator. Situația este cauzata de lipsa unor documente, esențiale pentru incheierea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate Neamț, de la 1 iulie. Vineri, 23 iunie, este ultima zi in care spitalele…

- Partidul Conservator, al premierului Rishi Sunak, a inregistrat rezultate slabe in scrutinul local desfasurat in Anglia, parte a Marii Britanii, principalul castigator fiind Partidul Laburist, aflat in opozitie, alegerile fiind considerate un test inaintea alegerilor parlamentare.Rezultatele preliminare…

- ​Google, care in ultimul deceniu a dezvoltat mai multe tehnologii pentru AI și cercetatorii au publicat numeroase lucrari in domeniu, risca sa-și piarda avantajul in fața comunitații open-source, avertizeaza un inginer al companiei. Google a lansat in ultimii ani multe tehnologii esențiale de AI, insa…

- Laptele, unul dintre alimentele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, s-ar putea ieftini cu peste 20%, din mai. Supermarketurile, fabricile de lactate si autoritatile au ajuns la un acord pentru scaderea preturilor timp de sase luni, cu scopul de a relansa consumul.

- Romania risca sa ajunga pe mana FMIBugetul de stat este subțiat din cauza incetinirii colectarii veniturilor, dar autoritațile dau asigurari ca situația e sub control. Analistul economic Adrian Negrescu are cu totul alta parere și spune ca din 2025 Romania s-ar putea confrunta cu o criza și ar putea…

- Comandamentul General al Forțelor Armate din Sudan a afirmat ca pastrarea și menținerea securitații și siguranței țarii ii revine in mod constituțional și legal, misiune pe care o indeplineste cu ajutorul diverselor agenții ale statului, informeaza joi dimineata agentia sudaneza de presa SUNA, informeaza…

- Comercianții care se impotrivesc implementarii plaților electronice risca sa piarda clienții, conform lui Lucian Heiuș, președintele ANAF. Acesta menționeaza ca avansul plaților digitale este un beneficiu nu doar pentru ANAF, ci și pentru comercianți,...