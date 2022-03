Sitemul SWIFT anunță când vor fi exclude băncile rusești: trebuie să respectăm legile Sistemul bancar Swift a anuntat ca va deconecta sapte banci rusesti de la reteaua sa globala sambata, 12 martie, pentru a "respecta legile aplicabile privind sanctiunile", informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

