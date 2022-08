Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua luni de aventura in America Express, iata ca toți concurenții s-au intors acasa, iar bineințeles ca fiecare i-au strans in brațe pe cei dragi. Andreea Balan a venit intr-un suflet la fetițele ei, Ella și Clara, iar cantareața a publicat și imagini cu acestea. Iata ce mesaj a transmis jurata…

- Mesaj ferm din direcția Varșoviei, pentru liderii de la Bruxelles. Vine de la fostul premier al Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, actualmente lider al Partidului Lege și Dreptate (PiS), formațiune aflata la guvernare. Polonia vrea sa ramana in Uniunea Europeana, iar apartenența sa la comunitate a fost de…

- David Popovici a luat o decizie radicala. Campionul mondial la natație originar din Romania a hotarat sa renunțe la cea mai celebra rețea sociala, lucru care ii va intrista pe fanii sai din mediul online. Ce va face inotatorul care a reușit sa obțina 5 medalii la Campionatul European de Juniori de la…

- Șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, a transmis, luni, 11 iulie, un mesaj cu prilejul implinirii unui sfert de secol de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite, inițiat in vara anului 1997, cu prilejul prezenței la București a fostului președinte american Bill Clinton. Premierul…

- Anul acesta se sarbatoreste cea de a 246 a aniversare a Statelor Unite ale Americii.Pe 4 iulie SUA este in sarboarte cu ocazia Zilei Independentei. Aceasta zi comemoreaza adoptarea Declaratiei de independenta de pe 4 iulie 1776, in care a fost declarata independenta fata de Regatul Marii Britanii.Ziua…

- David Coverdale isi ademenește fanii la ultimul sau concert, sub egida “Whitesnake – Farewell Tour”, eveniment care va avea loc in cadrul festivalului ROCK THE CITY 2022! Elegant, ca intotdeauna, rockstar-ul celebrei formatii britanice WHITESNAKE, David Coverdale, a transmis un mesaj video fanilor sai…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu a declarat epidemia de variola maimuței o urgența de sanatate publica de interes internațional, dar a spus ca dar trebuie monitorizata atent. OMS a convocat joi o reuniune a comitetului de urgența pentru a discuta despre gravitatea epidemiei de variola maimuței. Rezultatul…

- David Popovici, in varsta de 17 ani, a castigat medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici, care in semifinale a obtinut timpul 47.13, record mondial la juniori, a incheiat finala cu timpul 47.58. Citește…