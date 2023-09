Site-ul muzeedelasat.ro, partener al acțiunii „Noaptea muzeelor de la Sate” Site-ul muzeedelasat.ro numara peste 60 de obiective culturale și sprijina acțiunea derulata sub egida „Noaptea muzeelor de la Sate” printr-un acces sporit la informații și resurse de comunicare online. Platforma reunește tururi virtuale ale mai multor muzee din mediul rural, fotogalerii și videoclipuri de prezentare, iar activitatea de inscriere a noilor obiective este in plina desfașurare. Deși acțiunea de culegere a informațiilor a inceput in Moldova și Muntenia, recent au fost adaugate pentru vizitare online 10 muzee din Dobrogea. Intr-o intervenție pentru Radio Romania Iași, unul dintre… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

