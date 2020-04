Sistemul medical din Arad, atacat dur de coronavirus: 44 cadre medicale infectate Conform unei informari oficiale, facuta publica astazi dar care cuprinde date la nivelul zilei de vineri, 10 aprilie, in județul Arad, 44 cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. La nivel național, numarul de cadre medicale infectate este de 812. Aradul se afla din acest punct de vedere pe locul 3 in țara, dupa Suceava, cu […] The post Sistemul medical din Arad, atacat dur de coronavirus: 44 cadre medicale infectate appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

