Infrastructura IT precara a Fiscului creeaza probleme firmelor din Romania. ANAF dispune de un numar mare de de baze de date care nu comunica intre ele, facand dificila identificarea anumitor documente. De asemenea, contribuabili onești apar ca inregistrand restanțe fiscale, din simplul motiv ca procesarea electronica a documentelor este un proces foarte greoi. Situația sistemului IT a fost semnalata și in ultimul raport al Fondului Monetar Internațional, despre care spune ca este “invechit și fragil”. Articolul integral pe HOTNEWS .