Sistemul de TVA al UE va fi mai bine echipat pentru a combate fraudele din comertul electronic

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Muncii inițiaza discuții cu administratorii fondurilor private de pensii. Cum va putea majora contribuția la Pilonul II, fara diminuarea sumelor din sistemul public Intentia Ministerului Muncii de a creste nivelul contributiilor la Pilonul II de pensii nu micsoreaza cu nimic suma aferenta…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a facut apel miercuri la liderii Uniunii Europene sa permita Marii Britanii o amanare a termenului prevazut pentru retragerea sa din blocul comunitar, care este in acest moment 31 octombrie. Aceasta extindere "ii va permite Marii Britanii…

- Comisarul pentru Finante al Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis, s-a angajat marti sa propuna reglementari noi pentru monedele virtuale, ca reactie la planurile Facebook de a introduce criptomoneda Libra, pe care UE o considera un risc pentru stabilitatea financiara, transmite Reuters, conform news.ro.Franta…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Acțiunile bancilor se prabușesc pe Bursa de la Varșovia Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- Ziarul Unirea O substanța folosita in unele haine afecteaza sistemul endocrin O substanța folosita in unele haine afecteaza sistemul endocrin. Aceasta substanța folosita in haine afecteaza sistemul endocrin. Totul a fost confirmat de Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Bisfenolul A a fost confirmat…

- Decizia de luni a CE vine dupa ce in februarie Tribunalul General de la Luxemburg, cea de-a doua instanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a anulat un ordin al Executivului comunitar impotriva facilitatilor fiscale acordate multinationalelor de Belgia. In 2016, Comisia Europeana…

- De la 1 septembrie, s-au scumpit tigarile dupa ce Guvernul a majorat acciza, nivelul taxei creste de la 483 de lei/mia de tigarete, la 503 lei.Cresterea accizei duce la scumpirea tigarilor cu aproximativ 1 leu. Guvernul a majorat acciza la tigari pentru a evita declansarea procedurii de infrigement…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca, avand in vedere comunicatul de presa remis de Serviciul maghiar pentru Plata Taxelor de Drum (NUSZ), sistemul pentru plata taxelor rutiere din aceasta tara nu va fi disponibil…