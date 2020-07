Sisteme voltaice pe opt clădiri din Ghiroda, printr-o finanţare norvegiană Vineri a fost aprobata finantarea unui proiect prin care vor fi instalate sisteme voltaice pe opt cladiri din comuna Ghiroda. Proiectul are o valoare de 370.170 de euro, cea mai mare parte a investitiei fiind din fonduri norevegiene nerambursabile. Proiectul cu titlul „Sistem fotovoltaic pentru creșterea eficienței energetice a unor cladiri publice” este finantat prin ... The post Sisteme voltaice pe opt cladiri din Ghiroda, printr-o finantare norvegiana appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

