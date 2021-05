Stiri pe aceeasi tema

- Actualul sef al statului francez Emmanuel Macron si lidera extremei drepte Marine Le Pen sunt cei doi potentiali finalisti pentru alegerile prezidentiale din 2022, indica un sondaj de opinie realizat de Harris Interactive si publicat miercuri de revista Challenges, potrivit AFP. In turul doi,…

- In timp ce razboiul civil din Siria a stramutat in ultimii zece ani milioane de oameni, mulți dintre aceștia au cautat refugiu in spatele zidurilor a zeci de sate antice, fugind din calea unui razboi modern. Ruinele de pe dealurile din nord-vestul țarii, o regiune aflata inca sub controlul guvernul…

- Alegerile prezidentiale din Siria vor avea loc la 26 mai, a anuntat duminica presedintele parlamentului, fiind vorba de al doilea astfel de scrutin de cand, in urma cu zece ani, a inceput razboiul care a ravasit aceasta tara condusa de Bashar al-Assad, relateaza AFP. In varsta de 55 de ani, Assad, care…

- Rusia a incheiat acorduri pentru a furniza vaccinul anti-COVID catre peste 40 de țari, in condițiile in care națiunile mai sarace se lupta sa acceseze dozele occidentale. Sputnik V caștiga teren in America Latina, Europa de Est, Asia și Africa, relateaza Business Insider. Fondul rus de investiții directe,…