Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat 13 cetateni din Bangladesh, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia, toti fiind intrati legal pe teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres.Migrantii au fost descoperiti de politistii de frontiera din zona Cruceni, in urma unei…

- Trei persoane, suspectate de trafic de migranti, au fost arestate, intr+un dosar instrumentat de autoritatile judiciare din Alba. Suspectii au fost prinsi in flagrant cand transportau sase cetateni din Bangladesh. Gruparea cerea 3.000 euro pentru fiecare persoana, potrivit news.ro.”La data de 07.06.2023,…

- Calatorie intrerupta aproape de destinație pentru trei turci care au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera intr-o mașina, in timp ce se indreptau spre Timișoara. Șoferul, un cetațean roman, este cercetat penal pentru trafic de migranți.

- Un tanar de 21 de ani care in noaptea de sambata spre duminica nu a oprit la semnalele politistilor, in timp ce circula pe un drum national din judetul Suceava, a fost prins dupa o urmarire in trafic si dupa ce s-a izbit cu autoturismul de un podet din beton. Soferul era atat de beat incat nu a putut…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, in cadrul unei actiuni de prevenire si combatere a migratiei ilegale, trei cetațeni straini care au coborat dintr-un autoturism și care ulterior doreau sa treaca fraudulos frontiera in Serbia. Soferul roman al mijlocului…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Fetești au depistat, miercuri, in trafic, pe raza municipiului Fetești, un microbuz condus de un cetațean bulgar, insoțit de un conațional, in care se aflau 30 de cetațeni afgani.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, noaptea trecuta, un autoturism care circula in regim de taxi si in care se aflau trei cetațeni straini. Soferul roman al mijlocului de transport este cercetat pentru trafic de migranti. „In data de 29 martie 2023,…

- In cadrul unei actiuni de prevenire si combatere a migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, un autoturism care circula in regim de taxi si in care se aflau trei cetațeni straini. Soferul roman al mijlocului de transport este cercetat…