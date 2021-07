Un obuz de mortiera a cazut intr-un camp de gaze din estul Siriei, in apropierea unei baze a coalitiei internationale conduse de SUA, a informat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), transmite AFP. In zona campului de gaze Conoco din provincia Deir Ezzor s-a auzit o explozie, a precizat OSDH, un ONG cu sediul in Regatul Unit si care are o retea extinsa de surse in Siria. Nu au fost raportate victime deocamdata. Potrivit ONG-ului, la originea atacului se afla, probabil, militiile pro-iraniene. Si agentia oficiala siriana Sana a informat ca s-a auzit o explozie in zona campului…