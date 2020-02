Siria: Turcia nu va lăsa regimul sirian să avanseze în Idlib (Erdogan) Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti. 'Regimul incearca sa castige teren la Idlib, ceea ce a dus la stramutarea de oameni nevinovati care se indreapta spre frontiera noastra. Nu vom da ocazia regimului sa castige teren, pentru ca in caz contrar creste povara asupra noastra', a declarat Erdogan, citat de AFP. Presedintele turc a raspuns astfel la intrebari ale unor jurnalisti la bordul avionului care l-a adus acasa din vizita efectuata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

