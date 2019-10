Siria: Regimul sirian îndeamnă forţele kurde să se alăture armatei sale Acest apel intervine dupa cea mai importanta desfasurare din 2012 a trupelor lui Bashar al-Assad in aceasta parte a tarii, de unde acestea se retrasesera dupa inceputul razboiului in Siria. Fortele kurde s-au adresat in octombrie regimului lui Al-Assad pentru a cere ajutor sa contracareze ofensiva Ankarei lansata la 9 octombrie, dupa ce s-au vazut abandonate de SUA, care au dat unda verde de facto acestui asalt al armatei turce. 'Comandamentul general al fortelor armate este pregatit sa-i primeasca pe membrii unitatilor Fortelor Democratice Siriene (FDS, dominate de combatanti kurzi)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tiruri de artilerie ale fortelor Ankarei au vizat trupele regimului sirian si "lupte cu mitraliera" au avut loc dimineata la marginea satului Al-Assadiya din apropierea granitei dintre Siria si Turcia, potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a anuntat sase raniti in randul…

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP potrivit Agerpres. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele…

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele kurde…

- Fortele ruse avansau miercuri in nord-estul Siriei, pentru a se asigura de plecarea tuturor fortelor kurde dintr-o lunga zona la frontiera cu Turcia, in cadrul punerii in aplicare a unui acord incheiat intre Moscova si Ankara, relateaza AFP potrivit news.roAceste forte ruse, deja prezente…

- Președintele Recep Erdogan a declarat ca Turcia ”va zdrobi capetele” luptatorilor kurzi, daca aceștia nu se vor retrage din zona planificata de securitate din nordul Siriei, potrivit BBC. Turcia a fost de acord joi sa inceteze focul, dar ambele tabere se acuza reciproc de incalcarea armistițiului. Erdogan…

- Aviația și artileria Turciei au lovit milițiile kurde din nordul-estul Siriei, in a treia zi a ofensivei militare declanșate de președintele Erdogan, soldata deja cu sute de victime, inclusiv in randul civililor. De la inceputul operațiunii, peste 200 de kurzi au murit. De cealalta parte, armata Turciei…

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miercuri, regiuni care…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…