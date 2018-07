Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise in urma unui atac aerian avut loc vineri intr-o zona controlata de organizatia Stat Islamic din estul Siriei, situata langa granita cu Irak, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, informeaza Reuters.

- In total, 18 persoane, dintre care 11 membri ai Fortelor Democratice Siriene (FDS), si-au pierdut viata vineri in estul Siriei in explozia unei masini capcana aflate in fata unui sediu al acestei coalitii alcatuite din luptatori arabi si kurzi sustinuti de Statele Unite, a anuntat Observatorul Sirian…

- Peste 120.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in sud-vestul Siriei dupa ce fortele regimului de la Damasc au lansat o ofensiva pentru a recuceri zona din apropierea frontierei cu Iordania si Platoului Golan, ocupat de Israel, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile…

- Rusia a bombardat sambata seara zone controlate de rebeli in sudul Siriei, pentru prima oara de cand ea a acceptat, in urma cu aproape un an, un armistitiu in aceasta parte a tarii, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Conform sursei mentionate,…

- Un alt doilea grup de jihadisti ai organizatiei Stat Islamic (SI) a fost evacuat in noaptea de duminica spre luni din ultimul lor bastion din Damasc, in baza unui acord intervenit cu regimul sirian, neconfirmat insa de acesta, transmite AFP, citand Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza duminica AFP. Originea acestei explozii, soldata de asemenea cu 26 de raniti,…