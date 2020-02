Stiri pe aceeasi tema

- Poliția greaca de frontiera a împiedicat vineri sute de migranți sa traverseze granița la punctul de trecere din Kastanies, în nord-estul Greciei, în timp ce Bulgaria a trimis jandarmeria la granițele cu Turcia, la câteva ore dupa ce Ankara a anunțat ca va lasa solicitanții de…

- Turcia a respins vineri explicatia Moscovei potrivit careia soldatii turci ucisi cu o zi in urma in urma unor atacuri aeriene in nord-vestul Siriei au fost loviti pentru ca se aflau printre teroristi, informeaza France Presse. 'As dori sa subliniez ca niciun element armat nu se afla alaturi de unitatile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina „atrocitatile” comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba, dupa cum informeaza AFP, preluata de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump…

- O delegație rusa va ajunge sambata in Turcia pentru discuții care urmaresc sa opreasca ofensiva guvernului sirian și sa impiedice o catastrofa umanitara in regiunea Idlib, a Siriei, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters.Cavusoglu a repetat ca Turcia va face…

- Uniunea Europeana a apreciat joi drept ''inacceptabila'' reluarea ofensivei regimului sirian si a aliatilor sai in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a cerut oprirea loviturilor aeriene, transmite AFP. ''Inca o incetare a focului a fost calcata in picioare'',…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit unei declaratii…