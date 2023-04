Siria denunţă noi sancţiuni care i-au fost impuse de către Uniunea Europeană Uniunea Europeana a sanctionat luni 25 de persoane si opt entitati siriene, inclusiv pe unii veri ai presedintelui Bashar al-Assad – pe care-i acuza de trafic de captagon, un drog de sinteza pe care Siria il exporta la nivel mondial. ”UE isi repeta minciunile si pretinde ca sanctiunile impuse Siriei nu afecteaza trimiterea de ajutoare umanitare sau obtinerea de hrana sau echipamente medicale”, acuza intr-un comunicat Ministerul sirian de Externe. ”Aceste sanctiuni constituie o amenintare reala la adresa vietii unor sirieni si se repercuteaza negativ asupra economiei tarii”, denunta Damascul. Uniunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

