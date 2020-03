Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a anuntat marti organizarea de alegeri legislative pe 13 aprilie, relateaza AFP, citata de Agerpres. La alegerile legislative din 2016, partidul prezidential Baas si aliatii sai au castigat majoritatea celor 250 de locuri din Adunarea Nationala.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan efectueaza joi o vizita in Rusia, pentru a discuta cu Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara poarta o ofenisva impotriva regimului lui Bashar al-Assad, sustinut de Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin 'sa opreasca' regimul sirian care - cu sprijinul Moscovei - duce o ofensiva violenta in provincia rebela Idlib (nord-vestul Siriei), aflata in centrul unei activitati diplomatice intense cu scopul de a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a inasprit miercuri si mai mult tonul impotriva Siriei, amenintand ca armata turca va ataca - inclusiv aerian - forte guvernamentale siriene, oriunde s-ar afla, in cazul in care este ucis din nou vreun militar turc in provincia siriana Idleb, relateaza Reuters,…

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat miercuri, dupa ce motiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Orban a trecut de Parlament, ca exista o ''concordie'' la nivel de partide pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. "Evident ca, nemaiavand Guvern, probabil ca presedintele va chema…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- O polemica a izbucnit in Italia in jurul unui interviu acordat de presedintele sirian Bashar al-Assad la televiziunea publica Rai, care nu va fi transmis in peninsula, dar care urmeaza sa fie difuzat luni seara in Siria, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La originea acestui interviu se afla Monica…