Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti deschide stagiunea centenara, intitulata simbolic „Opera 100”, cu spectacolul „Tosca”, de G. Puccini, invitat special fiind celebrul bas-bariton Sir Bryn Terfel, conform news.ro Cele doua reprezentatii sunt programate pentru 1 si 3 octombrie, incepand cu ora 18:30.…

- Opera Nationala Romana din Iasi informeaza ca va deschide stagiunea 2021-2022 cu spectacolul ‘Magia serii in sunet si lumina’, care va avea loc pe 12 septembrie, cu incepere de la ora 20,00, in cadrul caruia concertmaestrul Radu Cotoman va interpreta Balada lui Ciprian Porumbescu la una dintre viorile…

- Statia de metrou „Opera Romana” a fost inaugurata joi, un eveniment ce se doreste a fi un preambul al Stagiunii Centenare „Opera 100” care va incepe la data de 1 octombrie. Potrivit ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu, Metrorex a raspuns cererii Ministerului Culturii de a schimba temporar, pana la…

- Un nou proiect comercial de amploare a fost anunțat de curand la Brașov, in zona Bartolomeu, in vecinatatea complexului Brintex din Șoseaua Cristianului nr.7. Shopron se dorește a fi primul „farmers market” din Brașov și reprezinta o piața moderna, urbana, ce reunește sub același acoperiș producatori…

- ABIT Puresoft anunta deschiderea oficiala a unui nou birou in Nurnberg, ca urmare a cresterii semnificative din ultimii ani. Dezvoltarea permanenta a portofoliului de clienti si a echipei ne-a determinat sa cautam modalitati de a satisfice mai bine nevoile clientilor. Noul birou din Nurnberg ofera un…

- Ediția a XII-a a Festivalului Musica Barcensis incepe in acest an in 17 iulie, oferind un nou “respiro”, prin cele 7 concerte care vor avea loc in zilele de duminica, in cetațile fortificate din Țara Barsei (Ghimbav, Feldioara, Cristian, Prejmer, Harman, Bod și Vulcan) și prin excursia muzicala ghidata,…

- Filarmonica de Stat Sibiu a dat startul manifestarilor culturale cu public in aer liber din acest an in Sibiu iar primul mare eveniment se va desfașura joi, 1 iulie, in Piața Mare, de la ora 19, atunci cand...

- O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda a conceput un dispozitiv de blocare a gurii cu ajutorul magnetilor, menit sa ajute la pierderea din greutate, inventie comparata cu un instrument de tortura de numerosi utilizatori de internet, relateaza AFP marti. Prezentat drept ''o premiera mondiala'',…