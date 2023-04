Stiri pe aceeasi tema

- De ce sa-i judeci? Cu ce drept si cu ce risc? Ai fost aproape de sufletul lor sa le cunosti durerea sufleteasca si chinul zinic? Fiecare are dreptul la propria viata si acest aspect trebuie respectat. Mai mult decat atat, judecata publica postmortem a sinuciderii si a integritatii psihice a acestora…

- Un document secret al serviciilor de informatii obtinut de The New York Times, care s-a numarat printre cele s-au scurs pe internet in acest an, arata ca analistii spionajului american au schitat scenariile unor situatii neprevazute, la un an de la inceperea razboiului din Ucraina. Scenariile includ…

- Au trecut peste patru sute de zile de cand Rusia a declansat razboiul din Ucraina, conflict ce implica, pe langa pierderi materiale si pierderi de vieti omenesti si mari frici pentru locuitorii altor tari, neimplicate in mod direct

- Potrivit unui nou studiu, persoanele care dorm mai puțin de cinci ore pe noapte au cu 74% șanse mai mari sa dezvolte boala arteriala periferica (PAD), comparativ cu cele care dorm șapte-opt ore. Peste 200 de milioane de persoane la nivel mondial sufera de boala arteriala periferica (PAD), in cazul in…

- Bianca Augusta Oroian, medic psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola, afirma ca exista o conexiune intre infectiile streptococice si tulburarile neuropsihiatrice la copii, cum ar fi, de exemplu, tulburarea neuropsihiatrica pediatrica PANDAS, care poate avea un impact semnificativ asupra copiilor,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat o analiza de siguranta a unui tip de medicamente pentru raceala si gripa cu efect decongestionant.Un comitet al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a declarat la finalul saptamanii trecute ca a inceput o analiza a medicamentelor decongestionante…

- Petronela Nechita, medic primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi, considera ca modul de gandire si atitudinea fac diferenta intre persoanele care au succes si cele care nu au, ea afirmand ca oamenii sunt fie stapanii situatiilor lor, fie victimele atitudinilor lor. Fii la…

- Jocurile video au devenit, in ultimii ani, un stil de viata pentru foarte multi tineri din Romania. Acest lucru se observa mai ales din continutul distribuit, tot mai des, de catre acestia, pe retelele de socializare sau pe diverse platforme de streaming online.