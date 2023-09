Stiri pe aceeasi tema

- Un maistru militar in varsta de 23 de ani a fost gasit, sambata, impuscat in inima, la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București. Ultima evaluare psihologica a avut-o in februarie 2023 și fusese declarat apt. Un militar de la Baza 89 Strategica de Comunicatii si…

- Un maistru militar in varsta de 23 de ani a fost gasit, sambata, impuscat in inima, la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București. Ultima evaluare psihologica a avut-o in februarie 2023 și fusese declarat apt, conform Mediafax. „Maistrul militar Manoiu Robert Andrei,…

- Un militar de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicatii si Tehnologia Informatiei aflata in Bucuresti, a fost gasit decedat, sambata, in unitatea in care era incadrat, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. S-ar fi impușcat in inima cu arma din dotare. Potrivit unui comunicat, maistrul militar…

- Tanar militar roman, de 23 de ani, gasit mort la o unitate din București. A fost gasit impușcat in inima Tanar militar roman, de 23 de ani, gasit mort la o unitate din București. A fost gasit impușcat in inima Sambata, 9 septembrie, un maistru militar in varsta de 23 de ani, a fost gasit impușcat in…

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat.

- Maistrul militar Robert Andrei Manoiu, 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației din București, a fost gasit decedat, sambata, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat, a transmis Ministerul Apararii NAționale (MApN), intr-un comunicat. Militarul, care se afla…

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat. Militarul, care se afla in serviciul de zi pe unitate, a fost descoperit…

- Val de anchete deschise, mii de semne de intrebare fara niciun raspuns și doi copii orfani. Asta a ramas in urma morții militarului Ionuț Toncu. La aproape trei luni de la decesul tanarului in varsta de 35 de ani, familia acuza: neglijența doctorilor de pe ambulanța a provocat tragedia.Medicii nu ar…