- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…

- Gazprom precizeaza intr-un comunicat ca a aprobat un plan de umplere cu gaze naturale a cinci instalatii subterane, luna aceasta, si ca lucrarile in acest sens au demarat. Presedintele rus Vladimitr Putin a dispus in octombrie, in contextul unei scumpiri puternice a energiei, in urma unor ingrijorari…

- Rusia nu a dat semne luni ca va indeplini ordinul președintelui Vladimir Putin de a pompa mai mult gaz in Europa, adancind preocuparile europene cu privire la aprovizionarea redusa in pragul iernii. Rusia furnizeaza o treime din gazul european, iar intențiile sale de aprovizionare sunt critice intr-un…

- In ultimul deceniu, renașterea lui Vladimir Putin a fost o preocupare perpetua pentru mulți din Occident, relateaza CNN. Aceste preocupari nu sunt lipsite de temei. Este incontestabil ca Putin și cercul apropiat al Președintelui au crescut in incredere in aceasta perioada. Lumea și-a reamintit de increderea…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…

- Președintele rus Vladimir Putin a responsabilizat miercuri Europa pentru criza gazelor naturale, deoarece nu a încheiat suficiente contracte de livrare pe termen lung cu Moscova, promovând astfel creșterea record a prețurilor, scrie AFP."Întreaga lor politica a fost sa iasa…