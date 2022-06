Sinteza săptămânală a lucrărilor de pe drumurile județene La inceputul lunii iunie pe raza județului Iași se efectueaza urmatoarele lucrari: DJ 282H: Axa Rutiera Strategica 2 Botoșani – Iași, in zona localitații Șipote se toarna stratul de uzura pe cei 6 km din drumul ce traverseaza județul Iași. Acest segment de drum reabilitat face parte din proiectul „Regiunea Nord-Est – Axa rutiera strategica 2 Botosani- Iasi”, prin care sunt reabilitați cu fonduri europene 106,265 km de drumuri județene din cele doua județe; DJ 281B: Plugari – Borosoaia, se toarna stratul de legatura pe cei 7 km. Materialul este BADPC 22,4 – beton asfaltic deschis cu pietriș concasat,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

