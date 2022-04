Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, duminica, in propria gospodarie din judetul Botosani, cel mai probabil fiind ucise, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz.Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a transmis ca politistii au fost sesizati, duminica, prin apel…

- Descoperire macabra, duminica dimineata, intr-o localitate din judetul Botosani. Doua femei, mama si fiica, au fost gasite fara suflare, cu gaturile taiate, in propria gospodarie. Descoperirea a fost facuta in satul Poiana, comuna Cristinesti, de catre unul dintre vecinii acestora, care a observat trupul…

- Actualizare: Traficul este dirijat de polițiștii rutieri pe rute ocolitoare: vehiculele de mare tonaj pe DN 17 B, spre Vatra Dornei, iar cele de transport persoane DN 12 C, spre Gheorgheni, prin Lacul Roșu. Știre inițiala: Un accident rutier petrecut in aceasta dimineața, 20 ianuarie, in jurul orei…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din localitatea Miorcani din comuna Radauti Prut a fost internat pe Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’, dupa ce ar fi agresat un alt barbat de 63 de ani si l-ar fi aruncat intr-o fantana, victima decedand la scurt timp, a declarat, pentru…

- Procurorii botosaneni au fost sesizati la mijlocul lunii decembrie de catre personalul medical dintr-un centru de vaccinare din Botosani ca doua fiole de vaccin - 12 doze - de la Johnson&Johnson au disparut peste noapte, informeaza site-ul local Monitorul de Botoșani.Anchetatorii nu au oferit oficial…