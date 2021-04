Stiri pe aceeasi tema

- Computerul tomograf de la spitalul „V. Babeș” din Timișoara s-a defectat Computerul tomograf de la spitalul „V. Babeș” din Timișoara. Foto: Alina Bujanca Bolnavii cu Covid 19 care ajung la Spitalul de Boli Infectioase ”V. Babes” din Timișoara nu mai pot beneficia de investigații…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara, vorbește despre doua soluții prin care se poate evita riscul ca bolnavii de Covid in stare grava sa nu mai poata beneficia de oxigen in spitale. Virgil Musta spune ca medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…

- La un an de la declanșarea pandemiei de Covid-19, la nivelul Consiliului Județean Cluj a fost analizata situația gestionarii crizei sanitare de catre cele trei spitale din subordine implicate in lupta cu COVID-19: Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie și Spitalul de Recuperare.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș” din Timișoara trage un puternic semnal de alarma in privința desfașurarii Sarbatorilor Pascale din acest an: The post Virgil Musta: Rata crescuta de infectare cu Covid-19 ne va face sa petrecem Paștele din…

- Subprefectul de Timiș Elena Popa a murit in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde se afla internata dupa ce fusese diagnosticata cu COVID-19. Elena Popa a facut o forma severa a bolii, fiind internata inca de la sfarșitul lunii decembrie…

- Daca o persoana se imbolnavește cu noul coronavirus dupa administrarea primei doze de vaccin, nu se recomanda rapelul. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a explicat miercuri, ca abia dupa 30 de zile de la vindecarea bolii se va relua administrarea ambelor doze de vaccin. „Practic…

- Medicul Virgil Musta, seful sectiei de Boli Infectioase de la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, arata care sunt contraindicatiile vaccinului anti-COVID, insa numai una este categorica, informeaza Adevarul. Serul nu este recomandat persoanelor cu reactie alergica severa la componentele vaccinului,…

- Aparatul este portabil si asigura primirea de catre pacient a unui debit de oxigen umidificat si incalzit, care poate ajunge pana la 60 de litri/minut, in comparatie cu debitul de oxigen asigurat de instalatiile standard din unitatile sanitare, care au un debit de pana la 15 litri/minut, se arata intr-un…