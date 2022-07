Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații care bagau amarați in pușcarie fiindca nu stateau la izolare in perioada pandemiei au prelungit vacanța in libertate a interlopului judecat sub control judiciar pentru ca a spintecat cu baioneta doi sportivi, intr-un club din Braila.

- Razvan Ionuț Draghici, individul care l-a omorat pe Alin Suflea, fostul iubit al artistei Oana Radu, a primit pușcarie pe viața, insa a contestat imediat decizia și afla, peste cateva zile, hotararea definitiva.

- Pandemia COVID incepe sa revina in Franța in ultimele zile, cu o revenire a infecțiilor. Dupa o scadere constanta a noilor infectari, acum Franța a ajuns la 20.000 de contaminari pe zi.

- Un tanar de 24 ani a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omor intenționat, comis de trei persoane și profanarea mormintelor și monumentelor, informeaza Procuratura Generala.

- China a renuntat la organizarea Cupei Asiei pe natiuni la fotbal, editia 2023, din cauza "circumstantelor exceptionale cauzate de pandemia de Covid-19", a anuntat sambata Confederatia asiatica (AFC), citata de AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In timp ce Vali Nebunu iși continua afacerile - in Irlanda, conform unor surse -, iar Poliția Romana il cauta prin Sectorul 4, judecatorii au respins definitiv și ultima cerere de modificare a condamnarilor date in dosarul de trecere frauduloasa a frontierei.

- Beijingul va consolida masurile de combatere a Covid-19 prin obligarea efectuarii de noi teste, au anuntat sambata autoritatile din capitala Chinei, informeaza lefigaro.fr, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Celebrul Ciocolata, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai comunitații gay din Romania, a suferit un atac cerebral la scurt timp dupa ce ar fi fost batut. Acesta a fost acuzat ca a distrus probe dintr-un dosar al lui Nuțu Camataru și a fost urmarit internațional dupa ce a furat un portofel.