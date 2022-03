Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranta, multi dintre noi adora plantele si investesc timp in ingrijirea lor. Daca te-numeri printre iubitorii si posesorii de multe plante, ar fi recomandat ca printre ele sa se afle macar una, doua dintre cele aducatoare de noroc. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem…

- Luna martie vine cu mare noroc pentru trei dintre zodii. Acestea nu doar ca vor avea parte de bucurii pe plan financir, ci și la capitolul dragoste și in cariera. Aceste trei zodii pot fi numite chiar fiind caștigatoare, caci vor avea parte doar de lucruri bune in cursul acestei luni.

- Horoscop 16 februarie 2022. Astrologii prevad o zi dificila pentru majoritatea nativilor, care se vor confrunta cu stari de epuizare, probleme cu banii ori certuri cu cei din jur. O singura zodie are parte de noroc pe toate planurile, scrie Shok.md .

- Noul An este destul de generos pentru multe semne zodiacale, insa nativii din aceasta zodie vor avea noroc in bani și in dragoste. Iata care este zodia care a dat lovitura fabuloasa anul acesta!

- Saptamana 25 ianuarie – 3 februarie aduce multe vești surprinzatoare pentru cei 12 nativi ai horoscopului european. Iata care sunt zodiile care vor avea noroc pe toate planuri, atat la serviciu, cat și in viața sentimentala. Incepand cu luni, 24 ianuarie, cand Marte, planeta conflictului si actiunii…

- Este vorba despre Berbec, zodie activa, dominata de planeta Marte, care sporește curajul, vitalitatea, indrazneala, competitiv și increzator in forțele proprii. Sunt atuurile necesare ale unui lider, ale unui invingator, pe care doar Leul le mai intrunește. Este o zodie cu o putere foarte mare de concentrare,…

- Liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, iș ironizeaza pe Cristian Ghinea, pentru afirmația acestuia potrivit careia USR a fost singurul partid care a taiat pensii speciale in Romania: „Noroc cu legea inițiata de PSD! Rade lumea de tine, omule”.