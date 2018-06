Singura stație din Hunedoara pentru încărcarea mașinilor electrice este într-o comună Iși conecteaza mașina la sistemul de incarcare, prin cardul de activare iși activeaza sistemul de incarcare și are posibilitatea sa urmareasca tensiunile și curentul. In funcție de tipul mașinii, incarcarea dureaza intre 2 și 5 ore, iar cu o baterie complet incarcata, mașina are o autonomie de pana la 400 de km. „Ținand cont ca eu fac naveta de la Petroșani la aceasta fabrica, am constatat o scadere substanțiala a prețului, de la undeva de la 60 de lei la 8 lei pe suta de kilometri”, afirma un șofer. „O mașina electrica reduce costurile chiar pana la 8 ori fața de combustibilul lichid și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața la ora 6:55, s-a produs un accident grav in localitatea Galați, comuna Pui din județul Hunedoara. In accident au fost implicate 5 persoane cu multiple traumatisme. La fața locului s-au prezentat doua echipaje SMURD din comuna Baru Mare, iar toate cele 5 victime au transportate…

- Mașinile electrice sunt la moda peste tot in lume. Islandezii sunt cei mai grabiți sa protejeze mediul și sa achiziționeze un asemenea mijloc de transport. Așa ca fac comenzi peste așteptari pentru aceste produse.

- Azi dimineața, in jurul orei 07:40, un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe D.N 66, pe sensul de mers Hațeg spre Petroșani, in localitatea Pui, a ațipit la volan, a pierdut controlul direcției de mers si a lovit un podeț din beton, dupa care…

- Autoturismul unei femei de 50 de ani, din Targu-Jiu, a fost lovit de tren, duminica, in satul Livadia, din comuna Baru, județul Hunedoara, accident in urma caruia șoferița a fost ranita ușor, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Hunedoara. Evenimentul a avut loc la trecerea de nivel cu calea…

- Un autoturism a ajuns in calea unui tren InterRegio plecat din Cluj catre Bucuresti. Accidentul feroviar a avut loc duminica in jurul pranzului, in Hunedoara, intre statiile Baru Mare si Pui, din cate mentioneaza reprezentantii Centrului Infotrafic. Mai exact, s-a anuntat ca “trenul IR1836 pe ruta…

- Traficul feroviar este oprit, duminica, intre Baru Mare si Pui, in judetul Hunedoara, dupa ce trenul IR1836 care circula de la Cluj-Napoca la Bucuresti a lovit o masina. O femeie a fost ranita, potrivit IGPR. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca traficul feroviar este oprit pe sectia de cale ferata nr. 202 intre statiile Baru Mare si Pui, judetul Hunedoara, din cauza unui accident. Trenul IR1836 pe ruta Cluj-Napoca – Bucuresti a surpins un autoturism la terecerea la nivel cu calea ferata prevazuta…

- O bucata de drum de langa Stockholm a fost electrificata prin montarea a doua sine metalice, ingropate in asfalt, prin intermediul carora bateriile autoturismelor si camioanelor electrice pot fi incarcate in timpul mersului, informeaza The Guardian.