Singura fabrică de bere din Galați se închide după 44 de ani Fabrica de bere Martens Galați, fondata in anul 1978, va opri din martie 2023 producția, dupa 44 de ani de funcționare. Compania, listata pe bursa din 1997, se va ocupa in continuare de distribuție. Martens renunța la producția de bere și anunța ca vrea sa devina un fel de intermediar pe piața de profil. Cel mai probabil, angajații din departamentul producție vor ramane fara locuri de munca. „Ca urmare a Deciziei C.A. Nr. 2 / 70.O2.2O23, informam ca incepand cu luna Martie 2023, societatea va sista activitatea de fabricare a berii, MARTENS S.A. urmand a se axa pe dezvoltarea activitaților de vanzare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

