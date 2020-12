Stiri pe aceeasi tema

- Multinationala elvetiana Roche a anuntat vineri lansarea testului rapid antigen Elecsys pentru detectarea virusului SARS-CoV-2 ce provoaca boala COVID-19, capabil sa detecteze prezenta coronavirusului in doar 18 minute si cu o fiabilitate de 94,5 %, potrivit EFE. Compania noteaza intr-un…

- Italia va lansa primele curse aeriene ''fara COVID'' intre Europa si SUA pentru pasagerii care la imbarcare prezinta un test negativ pentru coronavirus si mai fac unul dupa aterizare, eliminand astfel obligatia carantinei la sosirea in Italia, relateaza joi AFP, potrivit AGERPRES. Compania…

- Prima aplicație care te avertizeaza daca ai intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19 se lanseaza și in Romania. Aplicația pastreaza anonimatul tuturor celor implicați: atat a celor care avertizeaza (cei infectați), cat și a celor care sunt avertizați ca au fost expuși contaminarii (contacții…

- NPE Team, grupul de cercetare din cadrul Facebook, a lansat E.gg, o aplicatie pe care o descrie ca un creator de reviste digitale si colaje media, in care pot fi implicate o serie intreaga de elemente grafice. Anuntata in urma cu mai multe luni, noua aplicatie este acum disponibila in Statele Unite,…

- Un nou vaccin anti-Covid are o eficacitate de aproape 95%, potrivit datelor publicate luni de compania americana Moderna, care a vorbit despre o ”zi mareața”, potrivit BBC News . Compania a mai precizat ca va face demersurile pentru a obține aprobarea utilizarii vaccinului in saptamanile urmatoare.…

- Compania de Transport Public Cluj-napoca anunța ca, prin intermediul Tranzy, noua aplicație de mobilitate urbana care integreaza transportul public cu informații despre sistemul Cluj Bike, clujenii au acces la noutati sau alerte din trafic, in timp real.Astfel, CTP Cluj-Napoca actualizeaza permanent…

- MEDIMFARM S.A. Ploiesti, companie cu o experiența de peste 30 de ani in domeniul farmaceutic, anunța lansarea pe piața autohtona, in calitate de distribuitor exclusiv pentru Romania, a testelor „Standard Q Covid 19-Ag”. Acestea sunt primele și, pana in acest moment, singurele teste avizate de catre…

- Compania aeriana rusa Aeroflot a inceput dresarea a 15 caini pentru detectarea calatorilor infectați cu noul coronavirus in aeroporturi, a anunțat astazi vicepremierul rus Tatiana Golikova, potrivit agenției de presa spaniola EFE, citate de Ziare.com.Deoarece este un proces dificil, primele rezultate…