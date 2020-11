Stiri pe aceeasi tema

- Artista irlandeza Sinead O Connor, care s-a convertit la Islamism in 2018, a anunțat ca iși anuleaza toate concertele din 2021. Ea va petrece un an intr-o clinica pentru a se recupera in urma celor "6 ani de traume .

- Vedeta in presa tabloida nationala in urma cu cativa ani, cea supranumita de ziarele de scandal „pitipoanca cu Porsche" si-a aflat, ieri, sentinta definitiva. Desi in prima instanta primise o amenda penala, ieri, judecatorii au decis ca Adelina Etcu sa primeasca 1 an si 5 luni de inchisoare cu suspendare.…

- Anuntul decesului a fost facut de clubul AS Roma. Lui Enzo Totti i se spunea "Seriful" si merge adeseori la antrenamente si in vestiare cand fiul sau juca la AS Roma. Enzo Totti, care i-a transmis fiului sau dragostea sa pentru AS Roma, suferea de mai multe boli grave, iar recent a fost testat…

- Actrita Liv Tyler a ales sa renunte la rolul din serialul „911: Lone Star” din cauza unor probleme legate de pandemia de Covid-19, informeaza The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Tyler avea un contract multianual cu Fox. Ea s-a mutat de la Londra la Los Angeles, unde este filmat serialul lui…

- Cristian Chivu face progrese uriase in cariera de antrenor. Fostul international roman si-a luat recent licenta UEFA Pro, dupa ce a absolvit celebra scoala de la Coverciano. Si face un pas important in cariera, dupa ce a fost din nou promovat de Inter Milano. Pentru sezonul 2020-2021, Cristi Chivu a…

- Inca doi moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 992. Anunțul a fost facut de Ministerul Sanatații printr-un comunicat de presa.

- Pepe se confrunta cu probleme de sanatate, motiv pentru care a fost nevoit sa anuleze concertul pe care trebuia sa-l susțina in aceasta seara. Anunțul a fost facut chiar de artist, printr-un mesaj postat pe contul personal de socializare.

- "In peste 25 de ani de cariera am vazut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. Dupa o asemenea experiența iți formezi ochiul, iți dezvolți o anumita intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arata altfel…