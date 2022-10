Stiri pe aceeasi tema

- „Marșul Anti-Saracie”, inițiat de sindicaliștii Cartel Alfa, ajunge joi, 20 octombrie, in București. Romanii picheteaza sediul Guvernului, dar iși vor striga pasurile și in Piața Revoluției. Romanii cer creșterea salariilor și a pensiilor Coloanele de oameni nemulțumiți se vor strange azi in Capitala.…

- In data de 12 octombrie 2022, ora 20:21, Poliția Municipiului Petroșani, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, in zona pasarela din municipiul Petroșani, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat…

- Protest organizat de AUR la București Foto: Arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 2 octombrie, ora 15:00: Câteva mii de protestatari urmeaza sa se deplaseze de la aceasta ora în marș de la Piața Universitații catre Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului.…

- Marți, la ora 8:00, premierul are programata o intrevedere in cadrul unui mic dejun de lucru cu prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, la Palatul Victoria.Ulterior, la ora 14:00, prim-ministrul va participa la Forumul „Moldova-Romania: Capital Bridges", destinat promovarii piețelor de…

- Marți, la ora 8:00, premierul are programata o intrevedere in cadrul unui mic dejun de lucru cu prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, la Palatul Victoria.Ulterior, la ora 14:00, prim-ministrul va participa la Forumul „Moldova-Romania: Capital Bridges", destinat promovarii piețelor de…

- NEGLIJENȚA… Un copil din Vaslui a fugit de la gradinița, fara ca educatoarele sa-și dea seama. Acesta a mers minute bune pe jos pana a ajuns in zona Garii, la locul de munca al mamei. Prezența micuțului, neinsoțit de vreun adult, pe strazile Vasluiului, nu a atras atenția niciunui trecator. Incidentul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis, luni, informarile privind piata de energie solicitate de prim-ministrul Nicolae Ciuca, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa inainteze propuneri prin care populatia si mediul de afaceri sa fie protejate…

- Guvernul Romaniei a decis sa acorde Franței o mana de ajutor pentru a lupta contra contra incendiilor devastatoare, care s-au propagat mai ales in jurul zonei Bordeaux, anunța șeful DSU, Raed Arafat. In urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul…