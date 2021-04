Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) organizeaza joi o conferinta de presa cu tema "Romania incotro?". In data de 26 martie, circulatia trenurilor de metrou a fost blocata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel,…

- Actiunea de protest de la metrou a fost organizata ca urmare a nemultumirilor sindicalistilor determinate de intentia Metrorex de a micsora salariile angajatilor si de a disponibiliza personal si nu are legatura cu situatia spatiilor comerciale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Unitatea…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a calificat vineri organizatia sindicala de la Metrorex drept o mafie si i-a transmis liderului Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou, Ion Radoi, ca s-a terminat cu "actiunile de santaj". "As vrea sa incep in primul rand prin…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, face acum declarații de presa, in contextul in care circulatia metroului bucureștean este blocata de un protest al unor reprezentanti ai sindicatului USLM. Catalin Drula a depus deja o plangere penala la DNA in care ii acuza pe cei responsabili de blocarea metroului…

- Sindicaliștii de la metrou, susținuți in demersul lor. Federația Mecanicilor de Locomotiva din Romania este alaturi de colegii de la Unitatea – Sindicatul Liber Metrou in contradictoriu cu administrația Metrorex SA. Intr-un comunicat trimis pe adresa redacției, se precizeaza: „Masura prin care se incearca…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, nu s-a intalnit inca de la preluarea mandatului, adica de 50 de zile, cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), iar daca blocajul dialogului social va continua, acesta va avea ca efect blocajul activitatii la metrou,…

- Reprezentantii "Unitatea" Sindicatul Liber Metrou organizeaza, marti, conferinta de presa intitulata "Atacurile ministrului Catalin Drula asupra salariatilor de la metrou", potrivit unui comunicat remis de organizatia sindicala a angajatilor Metrorex. Catalin Drula a scris luni, pe Facebook,…

