Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a propus stimulente financiare pentru debutanți si cadrele didactice titulare din unitațile de invațamant aflate in zone defavorizate, in cadrul negocierilor cu sindicatele, potrivit unui comunicat de presa emis la finalul discuțiilor de la Palatul Victoria.De asemenea, guvernul a precizat…

- Simion Hancescu, liderul FSLI, a decalrat, inainte de intalnirea de la Palatul Victoria, ca greva de maine se va desfașura conform programului. Greva generala din invatamant va avea loc luni, 22 mai, a anuntat, duminica, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu,…

- Sindicaliștii din Educație merg inainte cu greva generala: Nu avem niciun motiv in momentul de fata de a renunta la acesta forma extrema de protestPropunerile care ne-au fost avansate sunt nesatisfacatoare si nu avem niciun motiv in momentul de fata sa renuntam la aceasta forma extrema de protest,…

- Intalnirea de astazi, 17 mai, era vazuta ca o ultima speranța de a impiedica greva generala anunțata de catre cele mai mari trei sindicate din Educație cu o zi in urma. Se pare insa ca negocierile au fost un eșec și luni, 22 mai, va fi prima zi de greva generala, pe perioada nedeterminata. Liderul Federației…

- Negocierile cu sindicatele din invațamant au EȘUAT. Va fi GREVA GENERALA in educație, de luni Negocierile Guvernului cu sindicatele din invațamant au eșuat. Va fi greva generala, de luni. Peste 100.000 de profesori intra luni in greva, in urma eșecului negocierilor dintre sindicate și Guvern, au anunțat…

- VIDEO: Sindicatele din invațamant anunța greva generala din 22 mai. Miercuri, greva de avertisment. Mesaj pentru elevi și parinți Sindicatele din invațamant anunța ca vor declanșa greva generala, incepand de luni, 22 mai. Miercuri, 17 mai, va fi greva de avertisment, timp de doua ore. ”Federația Sindicatelor…

- Sindicatele din Educatie vor picheta marti si miercuri sediul Guvernului, nemultumite de salarizarea din sistem dar si de intentiile Executivului de a plafona cheltuielile de personal la nivelul anului 2022 cu impact negativ suplimentar pentru angajatii din invatamant, relateaza Agerpres. Potrivit presedintelui…

- Sindicatele din Educație anunța greva generala. Vor picheta sediul Guvernului, in 25 și 26 aprilie Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater” anunta vor picheta, din nou, sediul Guvernului in zilele de…