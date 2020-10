Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele Renault din Franța critica vehement faptul ca grupul auto va produce la o uzina din China primul model electric al Dacia, scrie Hotnews. Salariații spun ca acest lucru este de neconceput și ca amprenta de carbon va fi mare, din cauza ca modelul va fi adus de atat de departe. Dacia Spring…

- Sindicatele de la Renault SA sunt nemultumite de faptul ca grupul auto francez produce noul SUV electric Dacia Spring in China si il vinde in Europa, un conflict care ar putea deveni ceva frecvent avand in vedere ca multe alte companii au planuri similare, transmite Bloomberg.Saptamana trecuta,…

- Dacia a anunțat ca va comercializa din 22 octombrie o versiune Pick-Up pentru Duster dezvoltata in parteneriat cu Romturingia, una dintre cele mai importante companii din Romania specializate in producția, conversia și amenajarea de caroserii pentru autovehicule. Dacia Duster Pick-Up are la…

- ​Dacia Spring, primul model electric al marcii, are o autonomie medie de 225 km, dar în condiții de frig extrem sau de condus la viteza maxima autonomie ar putea scadea sub 150 km, au spus reprezentanții Groupe Renault, într-o discuție cu presa din România. Spring va fi produs în…

- Spring, primul model electric din portofoliul Dacia, bifeaza inca o premiera importanta: va fi primul model din portofoliul marcii de la Mioveni care va fi produs in Asia. Mai exact in China, in uzina in care Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi și partenerii chinezi de la Dongfeng produc deja modelul…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris. Astfel, in perioada 15 - 26 octombrie, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor…

- Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor. Din mai multe motive este un moment cu totul special. La același eveniment de joi, Renault va prezenta…

