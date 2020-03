Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza coronavirusului și vor primi 78% din salariu, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Sindicatului fabricii. Aici lucreaza peste 6.000 de...

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…

- Viata culturala in Franta va incetini in urmatoarele zile, dupa ce Guvernul a interzis adunarile cu mai mult de 100 de persoane vineri, determinand Muzeul Luvru, Castelul Versailles si Turnul Eiffel sa se inchida potrivit news.ro.Turnul Eiffel va fi inchis incepand de vineri seara din cauza…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Regatul Spaniei, Republica Franceza și Republica Federala Germania, ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare ... The post Atenționare de calatorie…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia...

- Cererea globala de titei va stagna anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), care ar urma sa afecteze economiile din diverse regiuni, a anuntat miercuri Organizatia Statelor Producatoare de Petrol, in raportul sau anual, transmit Reuters si DPA.Cererea va creste cu doar 60.000…

- Tot mai multi turisti isi anuleaza sau isi amana vacantele planificate, din cauza epidemiei de coronavirus. Unele agenții de turism nu exclud un scenariu de reducere a personalului, ca urmare a scaderii vanzarilor, potrivit informatiilor obtinute de MEDIAFAX.Turoperatorii care au ca obiect…

- Sesiunea plenara a Parlamentului European se va desfasura saptamana viitoare in sediul din Bruxelles (Belgia), in loc de Strasbourg (Franta), din cauza situatiei de "forta majora" generata de coronavirus, a anuntat joi seara presedintele institutiei, David Sassoli, anunța MEDIAFAX."Astazi…