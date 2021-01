Stiri pe aceeasi tema

- Federația PUBLISIND afiliata la Blocul Național Sindical, totalizand 35.000 de membri din domeniile administrație publica centrala și locala, asistența sociala, poliție și poliție de frontiera, grefa judiciara, penitenciare și probațiune, sport și tineret, finanțe și control financiar, mediu și RA-APPS,…

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND vor organiza, miercuri, 13 ianuarie, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, potrivit unui comunicat remis vineri de organizatia sindicala. Federatia PUBLISIND include…

- Federatia PUBLISIND include 35.000 de membri de sindicat din domeniile administratie publica centrala si locala, asistenta sociala, politie si politie de frontiera, grefa judiciara, penitenciare si probatiune, sport si tineret, finante si control financiar, mediu si RA-APPS.Federatia sindicala a demarat…

- Sindicatul Național Sport și Tineret a decis miercuri ca se va ralia protestelor organizate de sindicatele din Federația PUBLISIND, ca reacție la „masurile de austeritate anunțate de Guvern”. Urmeaza proteste in fața prefecturi, impotriva OUG privind inghețarea salariilor și a sporurilor la nivelul…

- Sindicalistii de la „Solidaritatea Sanitara” protesteaza din nou joi, de la ora 11:00, in Piata Victoriei, solicitand conditii de munca decente. De asemenea, vor fi comemorati angajatii din sanatate decedati din cauza pandemiei, numarul lor fiind in crestere, potrivit news.ro. ”Joi, 19 noiembrie…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” a decis declanșarea protestelor in strada. Protestele incep in 5 noiembrie, in Piața Victoriei, intre orele 11:00-13:00. „Avand in vedere situația tot mai grea in care se afla salariații din sanatate, la dificultațile firești generate de pandemia COVID-19 adaugandu-se…

- Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau, reprezentați de Sindicatul Salariaților din Asistența Sociala Bacau (SSAS Bacau) – afiliat la Federația PUBLISIND, declanșeaza acțiuni de protest care vor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Federația Sanitas anunța ca sindicaliștii din Sanatate vor continua protestele incepute in 7 octombrie, cand au fost in greva japoneza, dupa ce autoritațile au cerut „un ragaz”, la negocieri, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat de presa au Federației Sanitas, Consiliul Național a analizat…