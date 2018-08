Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrascu, a declarat luni ca "pana cand nu se schimba ceva concret" protestele vor continua. "Continuam protestele asa cum le-am anuntat (...) Constatam ca nu exista dorinta de a schimba…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite, luni, printr-un comunicat de presa, ca majoritatea celor 31 de sindicate afiliate au notificat conducerile penitenciarelor in legatura cu refuzul de a efectua ore suplimentare si au depus sesizari impotriva ordinelor…

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc “indolenta si incompetenta”, Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor. Pe langa demisia ministrului Tudorel Toader, ei cer, printre altele, conditii de…

- Ministrul Justiției are deja un dosar penal pentru abuz in serviciu in care a a fost declanșata urmarirea penala in rem Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat vineri 13 iulie 2018 ca susține protestele declanșate de catre consilierii de probațiune pe fondul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este amenințat cu o plangere penala de catre Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Liderul sindicatului susține intr-un comunicat de presa ca plangerea va fi facuta pentru savarșirea infracțiunii…

- Sindicaliștii din penitenciare, atac dur la Dragnea: ”Sa ceara scuze victimelor infractiunilor si romanilor pe care i-a inselat”, a transmis, sambata, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, dupa ce liderul PSD le-a cerut scuze, intr-o declarație…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la faptul ca nu i-a invitat la discutii pe membrii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), ca, pentru a participa la astfel de dezbateri, trebuie sa ai calitatea de lider de sindicat."Ca…

