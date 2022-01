Sindicaliștii din învățământul preuniversitar intră miercuri în grevă de avertisment! Statisticienii protestează la sediul PSD UPDATE Ora 10.00: Salariați ai Institutului Național de Statistica protesteaza in fața sediului central al PSD de pe Șoseaua Kiseleff din Capitala. Aceștia au anunțat ca vor protesta la PSD pana la ora 12.00, dupa care urmeaza sa mearga și la sediul PNL. Statisticienii reclama „discriminarile salariale”. „Actiunea are ca scop sensibilizarea decidentilor politici ai tarii asupra problemelor cu care se confrunta statisticienii si pentru stoparea discriminarilor salariale pentru familia ocupationala administratie si aplicarea majorarilor salariale conform legii de salarizare. In prezent, la nivel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest al cadrelor didactice are loc astazi intre orele 11 ,00 și 13,00. Salariatii din invatamantul preuniversitar membri ai celor doua federatii reprezentantive – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret” intra in greva de avertisment,…

- Angajații Institutului Național de Statistica (INS) picheteaza, miercuri, sediul Partidului Social Democrat, cu scopul sensibilizarii decidenților politici asupra problemelor cu care se confrunta statisticienii, pentru stoparea discriminarilor salariale pentru familia ocupaționala Administrație și pentru…

- Profesorii și personalul nedidactic din școli vor face azi greva de avertisment! Salariatii din invatamantul preuniversitar membri ai celor doua federatii reprezentantive – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” – intra in greva de avertisment,…

- Salariati ai Institutului National de Statistica (INS) picheteaza, miercuri, sediul PSD, pentru a atrage atentia asupra "discriminarilor salariale" la care sunt supusi statisticienii si pentru a cere aplicarea majorarilor salariale conform legii privind salarizarea personalului din institutii publice.…

- Greva din invatamant incepe miercuri, pe 19 ianuarie, au anuntat sindicalistii. Mai exact, va fi declansata greva de avertisment, care va dura doua ore. Va prezentam anuntul complet al sindicalistilor: Salariatii din invatamant — membri de sindicat — vor intra in greva de avertisment miercuri, 19…

- Salariatii din invatamant, membri de sindicat, vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”. „Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET" au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declansarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu incetarea lucrului in unitatile…

- Salariatii din invatamant, membri de sindicat, vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret"."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor…