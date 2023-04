Sindicalistii din trei mari federatii din Educatie au inceput strangerea de semnaturi pentru declanșarea grevei generale, in contextul in care solicitarile lor au ramas nerezolvate, iar Guvernul pregatește masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare care vor afecta și mai mult angajatii din invatamant, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.Potrivit comunicatului, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) „Spiru Haret” si Federatia Nationala Sindicala (FNS) „Alma Mater” vor picheta sediul Guvernului in 25 și 26 aprilie. Un marș de proteste…