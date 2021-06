Un grup de sindicalisti de la Sindicatul Energia Rovinari a venit miercuri la Camera Deputatilor pentru a solicita adoptarea unui proiect de lege care introduce minerii si energeticienii din Complexul Energetic Oltenia in categoria celor care isi desfasoara activitatea in conditii de munca speciale. Este vorba despre proiectul 75/2021 pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice, care se afla miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor si urmeaza sa fie supus votului. "Am venit astazi in Parlament pentru a sustine un proiect de lege, un proiect care aduce o modificare…