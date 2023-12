Simulări Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024. Calendarul şi programa au fost stabilite Ministerul Educației a anunțat cand vor fi simularile examenelor de Evaluare Naționala si Bacalaureat 2024. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul lunii februarie, in timp ce simularea examenului de Bacalaureat 2024 va avea loc in luna martie, conform calendarului anunțat marți de Ministerul Educației. Conform sursei citate, a fost aprobat și trimis spre publicare ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, in anul școlar… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

