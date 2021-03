Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului national de bacalaureat pentru elevii claselor a XII a si a XIII a incepe luni cu proba la Limba si literatura romana proba E.a , care va fi urmata, marti, de simularea probei obligatorii a profilului proba E.c .Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii…

- Simularea examenului national de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a incepe luni cu proba la Limba si literatura romana – proba E.a), care va fi urmata, marti, de simularea probei obligatorii a profilului – proba E.c). Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca 78 de licee din 1.577 nu vor sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate, iar astfel sunt afectati 7.500 de elevi. Sorin Cimpeanu a afirmat ca duminica seara, la Antena 3, ca sunt cunoscute scolile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca se va opune inchiderii scolilor din Bucuresti pana la atingerea pragului de sase persoane infectate la mia de locuitori. “Nu vad de ce s-ar pune in discutie luni, 15 martie, inchiderea tuturor scolilor din Bucuresti, atata vreme cat suntem, si speram…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in acest an, cel mai tarziu in lunile octombrie-noiembrie, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți pentru toate școlile din țara. „Este mare nevoie de profesionalizarea performanței in școlile romanești.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca in cazul in care parintele refuza sa-si dea acordul pentru testarea elevului care manifesta simptome de COVID-19, acel elev va avea restrictionata participarea fizica in colectivitate pentru o perioada de 14 zile. „Formularul nu este obligatoriu.…

- O școala in care 1.000 de elevi au nevoie de acțiuni remediale va primi 500.000 de lei pe luna, a anunțat Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat la Digi24 ca plata per elev va fi de 500 de lei și ca va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva…